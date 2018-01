Brasil Open terá rodada agitada nesta 4ª O Brasil Open terá uma super-rodada nesta quarta-feira para recuperar o atraso provocado pelas chuvas nos últimos dois dias. A tão esperada estréia de Gustavo Kuerten com o sueco Magnus Norman será o quarto jogo da quadra central, devendo começar por volta das 16 horas, depois das partidas entre o holandês Sjeng Schalken com o francês Cyril Saunier, às 11 horas; a seguir a terminação da partida entre Franco Ferreiro com o dinamarquês Kenneth Carlsen - em que o brasileiro lidera por 1 set a 0 - ; e ainda jogam Flávio Saretta x Marcos Daniel. Enquanto o jogo do cabeça-de-chave número 1, o alemão Rainer Schuetter, com o brasileiro André Sá ficou para a quadra 1, por volta das 15 horas. Por volta do mesmo horário, na quadra 2, Júlio Silva continua sua partida com o austríaco Werner Eschauer, e Ricardo Mello vai à quadra 3 para enfrentar o chileno Paul Capdeville. O Brasil Open terá na rodada desta quarta-feira um total de 21 partidas entre simples e duplas.