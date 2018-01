Brasil pega a Áustria na repescagem na Copa Davis O Brasil vai enfrentar a Áustria na repescagem do Grupo Mundial da Copa Davis, de 21 a 23 de setembro. O adversário não é um dos mais fortes, só que a desvantagem será de a equipe brasileira ter de jogar fora de casa, com os austríacos podendo escolher o tipo de piso, possivelmente uma quadra rápida, o que complicaria a vida dos brasileiros. A Áustria tem quatro jogadores entre o 100 melhores do mundo, contra nenhum do Brasil atualmente. O melhor austríaco é Jurgen Melzer, n.º 28 da ATP, seguido de Stefan Koubek, 69, Alexander Peya, 93, e Werner Eschaver, 94. Destes, Koubek é um especialista em quadras de saibro. Há ainda dois jogadores que costumam jogar com freqüência no Brasil, Oliver Marach, 123 do ranking, e Daniel Koellerer, 208, conhecido como ?Crazy Dani´, o louco, pelo seu habitual comportamento explosivo e racista em quadra. A melhor fase da Áustria foi com Thomas Muster, que curiosamente chegou a ser o ?rei do saibro?. Mas, quando veio ao Brasil para a Copa Davis, na quadra do Hotel Transamérica, em São Paulo, era de um carpete colocado sobre o piso de cimento, e o clima estava tão hostil, que o tenista austríaco sequer terminou sua participação no confronto e foi embora xingando a torcida brasileira. Os confrontos da repescagem do Grupo Mundial da Copa Davis: Sérvia x Austrália Áustria x Brasil Peru x Bielo-Rússia Israel x Chile Grã Bretanha x Croácia República Checa x Suíça Japão x Romênia Eslováquia x Coréia do Sul