Brasil pega Colômbia na Davis 2005 O Brasil vai enfrentar a Colômbia na primeira rodada do Grupo II do Zonal Americano da Copa Davis 2005 (Terceira Divisão) entre os dias 4 e 6 de março, em território colombiano. O sorteio realizado nesta quinta-feira em Madri foi acompanhado pelo presidente da Confederação Brasileira de Tênis (CBT), Nelson Nastás, que é membro do Comitê da Davis. ?Sabiamos que seria difícil um confronto no Brasil, pois contra a Colômbia, Bahamas e Uruguai jogaríamos fora e contra os demais países seria através de sorteio. De qualquer forma não vejo grandes problemas para o Brasil voltar ao Grupo I. Acredito na qualidade dos nossos jogadores, que em março estarão aptos para voltar a jogar pelo país?, disse. Se passar pelos colombianos, os brasileiros - ainda não definidos em razão da sucessão presidencial da CBT - terão pela frente o ganhador de Bahamas e Antilhas Holandesas. Cuba x Uruguai e Jamaica x República Dominicana completam a rodada.