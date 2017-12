Brasil pega Croácia em casa na Fed Cup Enquanto o tênis masculino brasileiro vive amarguras com os jogos da Copa Davis, a equipe feminina do Brasil da Fed Cup passa pelos seus melhores momentos. Classificada em abril - depois de vitória sobre o México em confronto realizado em Porto Seguro - para a disputa do playoff do Grupo Mundial, as brasileiras receberam uma boa notícia: irão jogar em casa diante da Croácia, nos dias 10 e 11 de julho, conforme sorteio realizado nesta terça-feira na sede da ITF em Londres. No ano passado, por coincidência, o Brasil enfrentou a mesma Croácia, em Zagreb, e perdeu por 4 a 1. Agora, com a opção de escolher local e piso, a capitã brasileira Dadá Vieira tem muitas esperanças de uma vingança. Até o dia 25, o País tem de anunciar a sede dos jogos.