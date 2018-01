Brasil perde 1º ponto na Copa Davis Bem que André Sá deixou uma ponta de esperança ao vencer o primeiro set, no tie break. Mas, depois, não manteve a mesma regularidade, nem mesmo aproveitou as chances de reação no quarto set, e acabou cedendo o primeiro ponto para a República Checa, no confronto com o Brasil, ao perder para Jiri Novak por 3 sets a 1, parciais de 6/7 (12/10), 6/1, 6/1 e 6/4, em 2h25 de jogo. No primeiro set, André Sá viveu um sonho. Jogou com coragem e consistência nos golpes para conseguir uma vitória parcial no tie break, em 59 minutos bem disputados. Depois, o tenista brasileiro não manteve a regularidade e transformou-se numa presa fácil. Perdeu o segungo set por 6/1 em 31 minutos, e o terceiro, também por 6/1, só que em apenas 17 minutos. Sá voltou a dar esperanças de surpreender o adversário no quarto set, quando conseguiu uma quebra de serviço para colocar-se em vantagem de 3 a 1. Mas, logo a seguir, cedeu o seu saque, permitindo a Novak empatar por 3 a 3 e depois manter-se na frente at é quebrar o saque de Sá no 5 a 4 e fechar em 6 a 4. Dentro de mais alguns instantes começa a partida entre Fernando Meligeni e Bohdan Ulihrach. Para a partida de duplas, amanhã, às 8h30, de Brasília, o técnico Ricardo Acioly também escalou André Sá e Fernando Meligeni para enfrentar Jiri Novak e David Rikl. O torneio está sendo disputado em quadra rápida (carpete). Se passar pela Rep. Checa, o Brasil se garante na elite do tênis mundial. Se perder, vai disputar uma repescagem.