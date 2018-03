Brasil perde da Croácia na Fed Cup O Brasil foi derrotado pela Croácia na repescagem do Grupo Mundial da Fed Cup, a versão feminina da Copa Davis. Com a derrota por 4 a 1, neste domingo, na cidade croata de Varazdin, a equipe brasileira perdeu a chance de entrar na elite do tênis mundial. Neste domingo, depois de duas derrotas brasileiras no sábado, aconteceram três jogos. Bruna Colosio foi bem e ganhou de Carolina Sprem por 3/6, 6/3 e 6/1. Mas Joana Cortez perdeu para Silvija Talaja por 7/5 e 6/2. E depois, nas duplas, as brasileiras foram derrotadas por Jelena Kostanic e Carolina Sprem por 6/2 e 6/3.