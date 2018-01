Brasil perde nas duplas e se complica O Brasil ficou em situação complicada no confronto com o Canadá pela Copa Davis. Neste sábado, em Calgary, os canadenses ganharam o jogo de duplas e abriram 2 a 1 no duelo. Agora, os tenistas brasileiros precisam vencer as duas partidas de simples, domingo, para manter o País no Grupo Mundial da competição. Com Gustavo Kuerten e André Sá, a dupla do Brasil perdeu para os canadenses Daniel Nestor e Frederic Niemeyer por 3 sets a 1, com parciais de 6/3, 6/2, 1/6 e 6/2. Guga volta à quadra neste domingo, para enfrentar Niemeyer, que pode ser substituído por Simon Larose, a partir das 14 horas (horário de Brasília) - com transmissão da SporTV. Depois, Flávio Saretta joga contra Daniel Nestor. Uma queda para a segunda divisão da Davis, da qual não participa desde 1996, poderia significar sérios prejuizos ao tênis brasileiro. Afinal, no Grupo Mundial os prêmios são mais atraentes, assim como os confrontos, sempre diante de adversários de tradição. Os lucros não são apenas financeiros, mas na qualidade do espetáculo.