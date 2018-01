Brasil perde para o Canadá, na Fed Cup O Brasil perdeu para o Canadá pela Fed Cup, no Uruguai, e agora não tem mais chances de buscar uma vaga no playoff para tentar subir de divisão. A equipe brasileira jogou com Larissa Carvalho, que caiu diante de Aleksandra Wazniak, por 3/6, 6/1 e 6/0, e depois Nada Alves foi superada por Marie-Eve Pelletier por 0/6, 6/4 e 7/5. A equipe brasileira da Fed Cup têm sofrido freqüentes derrotas para o Canadá. Quando houve o sorteio das chaves e todos souberam que iriam enfrentar novamente as canadenses, já se sabia que este encontro seria decisivo. O Brasil volta à quadra nesta sexta-feira para enfrentar Cuba e, embora não tenha mais chances de classificação, uma vitória é importante para assegurar a segunda posição do grupo e evitar o risco de rebaixamento. No Grupo A, Porto Rico está na liderança com duas vitórias em dois confrontos, nos jogos que são realizados em Montevidéu, no Uruguai.