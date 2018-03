Brasil pode sediar o Masters Cup O Brasil volta a ter a chance de promover a Copa do Mundo de Tênis, o Masters Cup, torneio que reúne os oito melhores do ano. João Lagos, promotor português que tentou organizar a competição em São Paulo em 2001, volta agora à luta para levar o evento a Florianópolis no final do ano, onde contará com maior apoio para realizar o torneio em 2002. "Já estou em negociação com a ATP para ganhar a data", contou João Lagos, em Paris. "Há fortes concorrentes, como Xangai e Sydney, mas acredito muito na possibilidade de voltar a organizar este torneio no próximo ano." A João Lagos Sports já irá promover uma série de torneios este ano no Brasil, com quatro competições da série challenger, uma em Florianópolis, outra em Curitiba, Ribeirão Preto e Campinas.