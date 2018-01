Brasil se dá bem no sorteio da Davis O Brasil escapou dos chilenos e se deu bem no sorteio desta quinta-feira para o zonal americano da Copa Davis. Por ser cabeça-de-chave, a equipe do técnico Ricardo Acioly só vai entrar em quadra na segunda rodada e enfrentará o vencedor do confronto entre Venezuela e Paraguai, pelo Grupo I. O Equador, também cabeça-de-chave, espera o vencedor de Peru e Chile. A primeira rodada acontece de 6 a 8 de fevereiro, enquanto a segunda será realizada de 9 a 11 de abril. As duas equipes vencedoras vão disputar o acesso à divisão de elite do tênis mundial em 2005.