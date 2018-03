Brasil segue com dois tenistas no Top 100 da ATP

O tênis brasileiro manteve dois representantes entre os 100 primeiros do Ranking de Entradas da ATP pela segunda semana seguida, de acordo com a relação divulgada neste domingo. A lista, anunciada um dia antes que o habitual por conta da realização do torneio de Roland Garros, segundo Grand Slam da temporada, tem o paulista Thomaz Bellucci como melhor do país, na 76.ª posição - uma abaixo em relação à semana passada. O gaúcho Marcos Daniel também caiu na relação, perdendo duas posições e aparecendo como número 79 do mundo. Ambos terão estréias difíceis pela frente no saibro francês, contra espanhóis: Bellucci joga amanhã contra Rafael Nadal, segundo do mundo e que tenta o tetra na categoria, enquanto Daniel pega Juan Carlos Ferrero, cabeça-de-chave número 23. Franco Ferreiro, também do Rio Grande do Sul, é o terceiro brasileiro melhor colocado no Ranking de Entradas, aparecendo na 176.ª posição - uma abaixo em comparação com a semana passada. A liderança segue com o suíço Roger Federer, com 6.675 pontos, segundo de Nadal (5.585) e do sérvio Novak Djokovic, que tem 5.225. Não houve mudanças entre os dez primeiros. Esta é a situação dos dez primeiros e dos três melhores brasileiros no Ranking de Entradas da ATP: 1.º Roger Federer (SUI) - 6.675 pontos 2.º Rafael Nadal (ESP) - 5.585 3.º Novak Djokovic (SER) - 5.225 4.º Nikolay Davydenko (RUS) - 3.425 5.º David Ferrer (ESP) - 2.730 6.º Andy Roddick (EUA) - 2.410 7.º David Nalbandian (ARG) - 2.115 8.º James Blake (EUA) - 1.985 9.º Richard Gasquet (FRA) - 1.630 10.º Stanislas Wawrinka (SUI) - 1.575 76.º Thomaz Bellucci (BRA) - 520 79.º Marcos Daniel (BRA) - 517