Brasil será sede de confronto na Davis A Federação Internacional de Tênis aceitou o pedido das Antilhas Holandesas e determinou o Brasil como sede do confronto entre os dois países, de 15 a 17 de julho, pela Copa Davis. Agora, a Confederação Brasileira vai definir em qual cidade será realizada a disputa. Como receberam Bahamas, em março, as Antilhas Holandesas abriram mão do mando do confronto com o Brasil porque disseram não ter condições financeiras de sediar dois duelos da Davis no mesmo ano. Quem gostou da notícia foi o capitão da equipe brasileira, o ex-tenista Fernando Meligeni, que tenta levar o Brasil de volta à primeira divisão da Davis - antes, precisa vencer as Antilhas Holandesas para ir à segunda. ?Acho muito bom jogar em casa, com a torcida ajudando, ainda mais a nossa, que já tem o espírito da Copa Davis. Além disso, podemos escolher a quadra, o Guga pode estar voltando nesse desafio, eu vou comandar a equipe em casa pela primeira vez, tudo é muito positivo?, disse ele.