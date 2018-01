Brasil sofre para treinar para Davis A neve e a falta de quadras suficientes para treinamentos foram os principais inimigos da equipe brasileira no primeiro dia em Helsinborg, na Suécia, para o confronto do próximo fim de semana pela Copa Davis. Pouco habituados ao frio sueco, os tenistas do Brasil tiveram dificuldade de adaptação. Além disso, a inexistência de uma quadra oficial, na mesma superfície de Taraflex em que serão disputadas as partidas, causou certa surpresa no time do País, que teve de improvisar e buscar outras alternativas. A escolha de quadra rápida e o frio intenso fazem parte do jogo, mas a Federação Sueca de Tênis praticamente ignorou a presença dos brasileiros em Helsinborg. Com uma neve forte durante todo o domingo, os tenistas do Brasil sofreram para encontrar um local para treinar. A equipe teve de viajar mais de 20 km para chegar a uma localidade próxima, caminhando por uma estrada perigosa, escorregadia, cheia de neve. O técnico Ricardo Acioly tomou a decisão certa ao cancelar parte do treinamento da tarde, evitando que os tenistas tivessem de viajar por uma estrada perigosa. Além disso, eles treinariam numa superfície em que não seria a mesma dos jogos. Por isso, Guga e Saretta tiveram de treinar separadamente em um outro lugar. Pela manhã, a situação esteve mais tranqüila. A Confederação Brasileira de Tênis conseguiu duas quadras de carpete, bem parecidas com as dos jogos contra a Suécia, e os tenistas treinaram forte por quase três horas. "Para um primeiro dia acho que fizemos um bom treino", disse Guga, que bateu bola com o ex-juvenil Franco Ferreiro. "Este começo é muito importante para adaptação, pois todo mundo já sabe mais o menos o que vai enfrentar, com muito frio, uma quadra que não é muito normal de se jogar, mas está todo mundo motivado e acho que tem tudo para ser uma boa semana para o Brasil." Apesar dos contratempos, Ricardo Acioly também se mostrou satisfeito com o resultado do primeiro dia. Um começo exigente, com muitas dificuldades, mas proveitoso, segundo o treinador. "O começo é sempre assim, mas vale qualquer sacrifício." A Federação Sueca deverá colocar a quadra oficial à disposição do Brasil só nesta segunda-feira, evitando novas dores de cabeça aos brasileiros. Normalmente, o país sede da Davis já deixa o local pronto para treinamentos com uma semana de antecedência, mas, desta vez, os suecos alegaram que o ginásio de Helsinborg estava sendo usado por outro evento e só agora, com a chegada da equipe da Suécia, a situação deve se normalizar.