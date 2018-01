Brasil tem quatro tenistas "Top 100" Além do primeiro lugar de Gustavo Kuerten pela 37ª semana, a 24ª consecutiva, o ranking divulgado pela ATP (Associação dos Tenistas Profissionais) nesta segunda-feira traz mais um motivo de comemoração para o tênis brasileiro: outros três tenistas do País aparecem entre os cem primeiros colocados do ranking de entradas. Fernando Meligeni é o 67º; André Sá, 93º; e Alexandre Simoni, 98º. Sem contar ainda a boa colocação de outro jogador como Flávio Saretta e as boas promessas com Daniel Melo e Ricardo Mello. Guga, como o jogador que mais tempo passou na liderança do ranking este ano, faz os últimos preparativos para o que chama de "arrancada final" da temporada de 2001. Na quinta-feira, viaja para a temporada de outono/inverno na Europa para uma série de torneios em quadras rápidas, cobertas. Por isso, vem treinando na academia de seu irmão, Rafael, em Florianópolis, numa superfície de grama sintética e fechada. São pelo menos 1h30 de parte técnica com o treinador Larri Passos, normalmente pela manhã, e à tarde o tenista investe na preparação física para suportar bem as próximas competições. O primeiro torneio de Guga nesta nova etapa será o de Lyon, na França; depois o brasileiro segue para os Masters Series de Stuttgart e Paris e pode ainda jogar o ATP Tour da Basiléia, na Suíça. O ano termina com a disputa do Masters Cup - torneio em que foi campeão no ano passado, em Lisboa - a ser jogado agora em Sydney, na Austrália. Enquanto isso, outros tenistas brasileiros também comemoram o bom momento. Com o 67º lugar, Fernando Meligeni está em condições de entrar direto em praticamente todas as competições. O mineiro André Sá tem ainda mais motivos para comemorar, pois na semana passada foi às semifinais de Hong Kong. Alexandre Simoni, agora 98º, viajou para Tóquio para tentar dar passos mais ousados.