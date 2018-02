Brasil tem seis tenistas no Aberto de S. Paulo

Pelo menos seis tenistas brasileiros já estão garantidos no Aberto de São Paulo, já tradicional torneio que se disputa no Parque Villa Lobos e abre a temporada de 2008, sendo jogado na primeira semana de janeiro. A competição distribui US$ 100 mil em prêmios e na lista de inscritos divulgada nesta quarta-feira pela ATP estão alguns destaques da nova geração, como Thomaz Bellucci e Caio Zampieri. Os outros jogadores do Brasil são Marcos Daniel, Júlio Silva, Franco Ferreiro e Rogério Silva. A Argentina tem nove tenistas na chave. O Brasil pode superar esse número com os wild cards (quatro convites) e outras quatro vagas no qualifying.