Brasil terá 5 tenistas na Costa do Sauípe Em pleno carnaval baiano, o tênis brasileiro promete fazer sua festa. Com o anúncio do terceiro e último wild card (convite) para a chave principal, dado para Ricardo Mello, o Brasil já garantiu pelo menos cinco jogadores na chave principal do Brasil Open, que começa segunda-feira na Costa do Sauípe. Os outros são Gustavo Kuerten, Flávio Saretta, Pedro Braga e Franco Ferreiro. Neste fim de semana começa o qualifying do Brasil Open, com mais quatro vagas em jogo e outros brasileiros na briga, como Leonardo Kirche e Alexandre Bonato. O Brasil Open nasceu com a vocação de ajudar o tênis nacional. Este ano, especialmente, a Octagon Koch Tavares, organizadora do evento, empenhou-se em procurar o critério mais justo para entregar os wild cards, fugindo de um antigo hábito de outros diretores de torneios brasileiros que vendiam os convites para a chave principal. Agora, tudo é decidido na quadra: quem tiver competência joga. Assim foi com Pedro Braga, que ganhou o primeiro classificatório nacional, o mesmo que aconteceu com Franco Ferreiro. E agora, Ricardo Mello mereceu o convite por ter chegado à final do torneio classificatório do Guarujá e também por ser o atual número 3 do País. O sorteio da chave principal do Brasil Open está programado para acontecer neste sábado à tarde. Guga - Já bem melhor da gripe, depois de descansar por praticamente três dias, Gustavo Kuerten planeja treinar neste sábado na quadra central da Costa do Sauípe. O tenista esteve seriamente debilitado em Buenos Aires, a ponto de, em alguns momentos de sua partida contra o espanhol David Ferrer, deixar a impressão de que não conseguiria continuar jogando. Por isso mesmo, só deve estrear terça-feira no Brasil Open.