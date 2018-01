Brasil terá 5 tenistas na FED Cup A partir de segunda-feira (23), as tenistas Joana Cortez, Vanessa Menga, Bruna Colósio e a juvenil Maria Fernanda Alves, além da capitã da equipe brasileira, Andréa Vieira, que também poderá atuar como jogadora, disputam a Federation Cup, versão feminina da Copa Davis, em Montevidéu, no Uruguai. Colômbia, Canadá, Venezuela, República Dominicana, Equador, México e Paraguai também estão no torneio. Os países serão divididos em dois grupos e, no dia 28, os campeões de cada grupo decidirão o título.