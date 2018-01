Brasil terá 8 tenistas na Bahia O Brasil terá oito tenistas na chave masculina do Brasil Open, que começa nesta segunda-feira na Costa do Sauípe, na Bahia, e distribui US$ 1 milhão em prêmios. Além de Gustavo Kuerten, Fernando Meligeni, André Sá, Flávio Saretta e Alexandre Simoni, que já estavam garantidos, Júlio Silva, Daniel Melo e Ricardo Mello receberam convites da organização do torneio e irão entrar na disputa.