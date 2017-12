Brasil terá apenas Bia Haddad na chave principal de simples na Austrália

O tênis brasileiro terá apenas um representante nas chaves principais de simples do Aberto da Austrália. Será Beatriz Haddad Maia, confirmada na chave feminina pela organização do Grand Slam, nesta quarta-feira. No masculino, Rogério Dutra Silva aguarda duas desistências para entrar direto no torneio disputado em Melbourne.

Bia entrou direto na chave principal porque ocupa atualmente a 71ª colocação do ranking da WTA. Ela obteve a vaga com tranquilidade porque a última classificada é a colombiana Mariana Duque Mariño, atual 107ª do mundo. Assim, Bia disputará o Aberto da Austrália pela primeira vez na carreira, e logo direto na chave principal.

Na chave masculina, o Brasil por enquanto não tem representantes. Rogerinho, atual 102º do mundo, estava dentro da lista de corte, que geralmente contempla até o 104º colocado. Mas acabou ficando de fora porque quatro tenistas entraram no grupo de classificados com o ranking protegido. O brasileiro, assim, precisa de duas desistências para entrar na relação.

Thomaz Bellucci e Thiago Monteiro tem chances bem menores de entrar direto. Os dois devem disputar a fase de qualifying do primeiro Grand Slam da temporada, que tem início em 15 de janeiro.

FAVORITOS

A lista de entradas da chave masculina inclui os favoritos Rafael Nadal e Roger Federer e também os tenistas que ficaram de fora do circuito nos últimos meses, casos de Novak Djokovic, Andy Murray e Stan Wawrinka. O japonês Kei Nishikori e o canadense Milos Raonic, outros que finalizaram o ano de forma precoce em razão de problemas físicos, também foram incluídos na lista.

No feminino, a maior novidade é a norte-americana Serena Williams. Afastada durante a maior parte do ano, por causa de gravidez, a nova mamãe do circuito foi inscrita em Melbourne e deve fazer seu retorno às quadras logo no Grand Slam. "Ela já conseguiu o seu visto, está inscrita e está treinando", declarou nesta quarta o diretor do torneio, Craig Tiley.

A baixa na lista direta na chave principal é a bielo-russa Victoria Azarenka, que tem jogado pouco nos últimos meses em razão de um imbróglio judicial com o pai do seu filho. Para competir na Austrália, ela deve contar com um convite da organização.