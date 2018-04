Brasil terá Bellucci e retorno de Thiago Alves na Davis

A novidade foi a volta de Thiago Alves à equipe após cinco anos. Alves ocupará o lugar que foi de Rogério Dutra Silva e João Souza, o Feijão, nos últimos anos. Seu retorno se deve ao seu melhor preparo para jogar em quadras duras, piso que receberá o confronto entre Brasil e Estados Unidos, pela primeira rodada do Grupo Mundial da Davis, em fevereiro.

"A Copa Davis sempre foi uma prioridade na minha vida", declarou o brasileiro, atual número 145 do ranking. "Sou um dos que mais tem experiência em quadras duras". Alves revelou que decidiu ficar fora do qualificatório do Aberto da Austrália assim que foi convocado pelo capitão da equipe brasileira, João Zwetsch.

Ao invés de tentar entrar na chave principal em Melbourne, o brasileiro intensificou os treinos em quadra rápida, em Campinas. Em sua preparação, Alves vai disputar o Challenger de Maui, no Havaí, na próxima semana, antes de viajar para os Estados Unidos - o confronto da Davis está marcado para os dias 1, 2 e 3 de fevereiro.

O Brasil vai enfrentar os norte-americanos no piso duro de Jacksonville Veterans Memorial, na cidade de Jacksonville, na Flórida. Os Estados Unidos são considerados os favoritos por contar com os dois jogadores de simples no Top 30 e a melhor dupla do mundo, os irmãos Bob e Mike Bryan, além de contar com o apoio da torcida.

"Os Estados Unidos jogam para ser campeões, a equipe é muito forte. E tudo é a favor deles: o piso, a torcida. Mas o fator emocional pesa muito e é onde temos a nossa chance", afirmou Alves.

O brasileiro, no entanto, acredita que uma eventual ausência de John Isner poderá aumentar as chances de vitória do Brasil, na série melhor-de-cinco jogos. "Se o Isner não jogar, nossas chances aumentam. Ele saca [forte] o tempo todo e não deixa ninguém jogar", avaliou.

Atual número 13 do mundo, Isner tem um dos saques mais potentes do circuito profissional, mas poderá desfalcar a equipe americana. Lesionado, ele desistiu na semana passada de disputar o Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam da temporada. O outro americano nos jogos de simples deverá ser Sam Querrey, número 22 do ranking.