Brasil terá Ricardo Mello na Davis Com a desistência de Fernando Meligeni, a equipe brasileira na Copa Davis terá Ricardo Mello no confronto com a Suécia, entre 7 e 9 de fevereiro, pela primeira rodada do Grupo Mundial. Os outros convocados pelo capitão Ricardo Acioly são Gustavo Kuerten, André Sá e Flávio Saretta, respectivamente, números 1, 2 e 4 do ranking do tênis nacional. Esta será a primeira vez que Ricardo Mello, número 5 do Brasil e 142 do mundo, integrará a equipe brasileira na Davis. Ele já havia treinado com o grupo no confronto com o Canadá, em setembro passado. ?O Ricardo tem conseguido bons resultados nos Challengers e já está perto de começar a bater na porta dos top 100. Integrar a Davis pode ser mais uma alavanca para a sua carreira?, explicou Acioly. Aos 22 anos, Ricardo Mello conquistou no ano passado os títulos dos torneios challengers de Campos do Jordão e Belo Horizonte, além de ter sido vice em Salinas, no Equador. Ele ocupará a vaga deixada por Meligeni, número 3 do Brasil e que preferiu não enfrentar os suecos pois não se sente à vontade quando joga em quadras rápidas como a que abrigará o confronto na Suécia. ?Foi realmente uma surpresa para mim. Ainda tenho muito a aprender com a Copa Davis. Mas, com certeza, vou desempenhar bem meu papel. E se precisar, em quadra, vou dar o melhor de mim?, afirmou Ricardo Mello. A equipe brasileira começa a treinar na cidade sueca de Helsinborg, onde acontece o confronto, a partir do dia 1º de fevereiro. Apesar de convocado, Ricardo Mello não deve participar dos jogos. O mais provável é que Guga e Sá disputem todas as partidas com os suecos.