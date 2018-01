Brasil termina o dia em vantagem sobre o Canadá na Davis Com uma dramática vitória, de virada, de Ricardo Mello sobre Frank Dancevic por 3 sets a 2, o Brasil saiu com uma importante vantagem no confronto com o Canadá. A situação poderia estar ainda melhor, caso a partida de Flávio Saretta contra Frederic Niemeyer não fosse suspensa por falta de luz natural, com empate por 1 set a 1. O brasileiro venceu o primeiro por 6/4, teve grandes chances de ganhar também o segundo, mas caiu no tie break com 7/6 (6/8). Esta paralisação provocou uma mudança na programação para este sábado. Saretta e Niemeyer voltam à quadra do Costão do Santinho, em Florianópolis, às 10 horas, e depois haverá as duplas, com Gustavo Kuerten e André Sá desafiando o favoritismo de um time que tem Daniel Nestor (5.º do mundo no ranking da modalidade) jogando ao lado de Frederic Niemeyer. A equipe brasileira tem chance de fazer 3 a 0 já neste sábado, o que garantiria a classificação para o playoff do Grupo Mundial a ser disputado em setembro. Mas as dificuldades encontradas na rodada de abertura deixam a perspectiva de um confronto mais equilibrado, com possibilidade de só se decidir mesmo nas partidas de simples de domingo. Mello, por exemplo, esteve seriamente ameaçado. Não fosse um problema físico de Dancevic, que começou a sofrer com cãibras no início do 3.o set, provavelmente o resultado do jogo teria sido outro. ?Acho que o importante é que não desisti em nenhum momento?, contou Mello. ?Nenhum dos dois jogadores queria entregar nada.? Todo esse clima de guerra e muita luta deixou o estreante técnico da Copa Davis brasileira, Francisco Costa, respirando aliviado. ?Não há ninguém que não tenha sofrido com nervosismo numa Copa Davis e, por isso, não se pode criticar a atuação de Mello no início do jogo. Depois, quando passou a tomar a iniciativa, a situação mudou.? Para o Brasil, não só o resultado foi importante, mas o fato de Dancevic, o número 1 canadense, sair tão desgastado de quadra, abre melhores perspectivas para os jogos de domingo, quando, se o confronto ainda não estiver decidido, Saretta pega Dancevic, às 10 horas, e a seguir Mello joga contra Niemeyer.