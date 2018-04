Brasil testa quadra rápida do duelo da Copa Davis nos Estados Unidos

JACKSONVILLE - O capitão João Zwetsch e o tenista Thomaz Bellucci elogiaram a quadra que receberá o duelo entre Brasil e Estados Unidos, neste fim de semana, na rodada de abertura do Grupo Mundial da Copa Davis. Mandante do confronto, o time norte-americano escolheu o piso rápido do Jacksonville Veterans Memorial Arena, em Jacksonville, na Flórida, para sediar o confronto.

"O lugar é bem legal, o ginásio tem uma baita estrutura, acho que é uma arena perfeita para ter um confronto como esse", aprovou Bellucci. "A quadra está boa, está rápida como a gente esperava mesmo, sabíamos que não estaria tão lento, mesmo porque eles são dois caras que sacam muito bem e vão usar todas essas condições a favor deles. Mas dá para jogar", comentou o número 1 do Brasil.

Zwetsch também fez elogios e afirmou que a quadra poderia até estar mais rápida. "O lugar é muito bonito, a arena é muito bonita e grande. A quadra está rápida, mas não está muito rápida. Está como a gente previa. A bola é pesada, o que ajuda um pouco e minimiza um pouco a velocidade da quadra", avaliou.

O capitão acredita que a equipe brasileira precisará de dois ou três dias para se adaptar ao piso. "É uma quadra que em dois ou três dias já está todo mundo adaptado, não é uma quadra que fique muito longe do que se está acostumado a jogar. Então agora nesses três dias que a gente tem é batalhar e ficar o máximo de tempo dentro da quadra para chegar na sexta-feira e estar tudo em cima", projetou.

Após fazer o reconhecimento da quadra na noite de segunda-feira, a equipe fará o primeiro treino em Jacksonville, nesta terça. O confronto que marca o retorno do Brasil ao Grupo Mundial terá início nesta sexta-feira, com dois jogos de simples. Além de Bellucci, jogará Thiago Alves.

No sábado, Marcelo Melo e Bruno Soares disputam o jogo de duplas, o único do dia. E, no domingo, Bellucci e Alves voltam à quadra para mais duas partidas de simples, em confrontos invertidos em relação à sexta. A equipe brasileira conta ainda com Rogério Dutra Silva, Marcelo Demoliner e Pedro Zerbini nos Estados Unidos.