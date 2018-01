Brasil vai enfrentar checos na Davis A Federação Internacional de Tênis (ITF) sorteou nesta quinta-feira em Zurique as partidas que serão disputadas entre o dia 8 e 10 de fevereiro de 2002 pela primeira rodada da Copa Davis. O adversário do Brasil será a República Checa. Confira as partidas do Grupo Mundial: República Checa x Brasil França x Holanda Espanha x Marrocos Estados Unidos x Eslováquia Rússia x Suíça Inglaterra x Suécia Croácia x Alemanha Argentina x Austrália