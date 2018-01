Brasil vai enfrentar o Peru na Davis O Brasil vai enfrentar a equipe do Peru para disputar a primeira rodada do grupo I da Zona Americana da Copa Davis do ano que vem, segundo o sorteio realizado nesta quinta-feira em Paris. A ITF (a Federação Internacional de Tênis) usou o ranking das nações para definir os cabeças-de-chave e não mais critérios subjetivos. De acordo com o sorteio, a Venezuela receberá o México, enquanto o Equador, cabeça-de- chave, fica na espera do vencedor do confronto entre Peru x Brasil. O vencedor de Venezuela e México enfrentará o Canadá, o outro cabeça-de-chave do grupo.