Brasil vence jogo de duplas na Davis Com Gustavo Kuerten no lugar de Flávio Saretta, o Brasil ganhou a partida de duplas neste sábado, em Montevidéu, e abriu 2 a 1 no confronto com o Uruguai pela Copa Davis. Guga jogou ao lado de André Sá na vitória sobre os uruguaios Pablo Cuevas e Martin Villarubi por 3 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/3, 6/4 e 6/4. No primeiro dia do confronto, na sexta-feira, Guga fez sua parte e venceu Marcel Felder. Mas Flávio Saretta, escalado por oção do técnico Fernando Meligeni no lugar de Ricardo Mello, que é o número 1 do tênis brasileiro, decepcionou e perdeu para Pablo Cuevas. Na partida de duplas, neste sábado, os titulares do Brasil seriam Saretta e Sá, mas Meligeni fez uma mudança de última hora e colocou Guga na equipe. Assim, os brasileiros conseguiram a importante vantagem de 2 a 1 no duelo. Agora, neste domingo, o Brasil precisa de apenas uma vitória nos dois jogos de simples para confirmar sua volta à segunda divisão da Copa Davis. Primeiro, a partir das 11 horas (horário de Brasília), Saretta está escalado para enfrentar Felder, mas pode ser substituído novamente. E depois, Guga entra em quadra contra Cuevas - a SporTV transmite as duas partidas ao vivo. ?Já tenho o time decidido, mas não vou anunciar. Prefiro manter esta dúvida na cabeça dos uruguaios?, disse Meligeni, sem confirmar a presença de Ricardo Mello no lugar de Saretta, mas insinuando mudanças para os jogos deste domingo. ?Os jogadores uruguaios souberam usar muito bem a torcida?, admitiu Guga, após a vitória nas duplas. ?Fomos surpreendidos com a força dos uruguaios, que cresceram muito jogando em casa. Mas para mim está valendo muito a pena. Estou jogando pela equipe, pelo Brasil.?