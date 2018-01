Brasil vence o confronto com Canadá O Brasil garantiu pelo 7º ano consecutivo a permanência no Grupo Mundial da Copa Davis, ao marcar 3 a 0 no Canadá, neste sábado, no Rio, com a vitória da dupla formada por Gustavo Kuerten e André Sá diante de Daniel Nestor e Simon Larose por 3 sets a 2, parciais de 4/6, 7/6 (7/5), 6/1, 4/6 e 6/2. Agora, a equipe brasileira espera pelo sorteio da chave, em outubro, para saber com quem jogará na primeira rodada da competição de 2003. Já as partidas de simples contra os canadenses, domingo, passam a ser apenas amistosas, com os reservas em quadra e em melhor de três sets. Na confirmação da vitória brasileira, neste sábado, no Clube Marapendi, Guga teve uma atuação incrível. Com muita vibração, ele incentivou seu parceiro André Sá, que no primeiro set esteve inseguro. Jogou ainda com a torcida, comemorando os pontos com muita alegria e entusiasmo e foi o responsável pelas mais belas e eficientes jogadas do dia. Certa hora, de tão contente até chutou a bola para o alto ao festejar mais um ponto conquistado. "A Davis é sempre uma competição muito especial. É diferente, envolve país, e como a gente é brasileiro e a torcida gosta de fazer bagunça e tem uma paixão gigante pelo esporte, a gente também entra nesta atmosfera. Eu quase morro do coração quando vejo um jogo de vôlei , futebol ou basquete, sei bem como é importante lutar e dar de tudo dentro da quadra", afirmou Guga. "O clima da torcida é contagiante e precisava aproveitar todos os recursos, pois sabia que o dia era decisivo, sempre na Davis a dupla é muito importante." Para André Sá, este jogo marcou sua estréia na competição, justamente na disputa de um ponto decisivo. Por isso, aparentemente ele esteve um pouco nervoso no início do jogo, mas depois conseguiu o necessário entrosamento para definir a vitória brasileira. "Acho que esta foi uma das mais importantes participações da minha carreira", disse ele, bastante emocionado. Também o técnico Ricardo Acioly não disfarçava sua satisfação e agora, torce para que a sorte do Brasil continue com a definição do adversário no próximo ano. "Temos uma equipe altamente competitiva com quatro jogadores bem colocados no ranking mundial e isso aumenta nossas chances para a Copa Davis do ano que vem." A vitória sobre o Canadá serviu também como uma espécie de homenagem ao tenista Flávio Saretta, da equipe brasileira da Davis, que teve uma crise de apendicite neste sábado e precisou se operado no Rio.