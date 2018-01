Brasil vence outra na Federation Cup Depois de marcar 3 a 0 sobre o Paraguai, na rodada de estréia do Grupo Americano da Federation Cup, o Brasil conquistou nesta quinta-feira sua segunda vitória pelo mesmo placar, desta vez sobre El Salvador, e manteve a liderança isolada do Grupo B. Nesta sexta-feira, a partir das 10 horas, a equipe brasileira volta à quadra para enfrentar Cuba, a última adversária na fase classificatória. A equipe cubana marcou 3 a 0, nesta quinta, sobre o Paraguai e, no dia anterior, havia perdido por 2 a 1 para El Salvador. Os jogos serão realizados até sábado, na Sociedade Hípica de Campinas, com entrada gratuita ao público. A rodada desta sexta-feira é de definição na Federation Cup, quando serão conhecidas as duas primeiras equipes colocadas de cada grupo. As quatro classificadas se enfrentam, no sábado, e as vencedoras desses confrontos se classificam para o playoff do Grupo Mundial, que acontece em julho, ainda sem local definido. As partidas desta quinta-feira foram relativamente fáceis para as brasileiras. A primeira a entrar em quadra foi Joana Cortez, que bateu Ivone Rodezno por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4. Maria Fernanda Alves também bateu sua adversária, Liz Cruz, por 2 sets a 0, com um duplo 6/1. Para fechar o dia, a dupla formada por Bruna Colósio e Joana Cortez derrotou Ivone Rodezno e Miriam Cruz também por um duplo 6/1. Confira os resultados da rodada desta quinta: Grupo A - Canadá 3 x 0 Uruguai e México 3 x 0 Bahamas. Grupo B - Brasil 3 x 0 El Salvador e Cuba 3 x 0 Paraguai.