Brasil vence Suécia nas duplas Com a emocionante vitória na dupla brasileira, com Gustavo Kuerten e André Sá marcando 6/4, 2/6, 5/7, 6/2 e 6/2 em Jonas Bjorkman e Magnus Larsson, o Brasil fica a apenas um ponto de vencer o confronto diante de Suécia e garantir a classificação para as quartas-de-final e, o que é mais importante, a permanência no Grupo Mundial por mais um ano. Com vantagem de 2 a 1 é preciso vencer ainda mais um jogo nos dois restantes deste domingo. Com o Brasil em boa vantagem e a Suécia em situação desesperadora, o clima de suspense voltou a imperar em Helsingborg. O técnico sueco, Mats Wilander, pode colocar Thomas Enqvist para jogar, depois de o tenista ter treinado nos últimos dois dias, aparentemente, sem ter sentido a contusão. Além do segredo se ele joga ou não, fica a dúvida em que partida entraria. Assim, embora a programação para este domingo indique que Gustavo Kuerten faz o primeiro jogo, a partir das 10 horas de Brasília (com SporTV), diante de Jonas Bjorkman, é possível que Enqvist entre para tentar manter as esperanças da equipe sueca. A opção ainda seria guardar Enqvist para o quinto jogo, caso venha a ser decisivo. No Brasil, também pode haver surpresas com Flávio Saretta no lugar de André Sá, que jogou dez sets (cinco em cada partida) nos últimos dois dias. "No momento não estou pensando em nenhuma mudança", assegurou Ricardo Acioly, o técnico e capitão da equipe brasileira. "Mas acredito que o Wilander possa estar pensando em alguma mudança. Nos temos ainda um ponto a fazer e é nisso que estou concentrado ." Guga também reza na mesma cartilha. Confessou-se muito emocionado com a vitória, de virada, na dupla e definiu como um dia "muito especial" em sua vida. "Estou entusiasmado e alegre com esta vitória", disse. "Foi um ponto muito importante e difícil de ser conquistado. Mas temos de pensar ainda no ponto que está faltando que não será nem um pouco mais fácil do que este ganho na dupla." Com a possibilidade de fechar o confronto, marcando a terceira vitória brasileira em Helsingborg, Guga confessa que também tem dúvidas sobre a escalação de seu adversário, podendo ser Bjorkman ou Enqvist. "Acho que o Bjorkman deve jogar e virá com tudo para cima, pois não tem outra opção", contou Guga. "Tenho de manter a tranqüilidade e ao mesmo tempo repetir a explosão e a intensidade do jogo que mostrei na dupla. Acho que existe também a chance de o Enqvist jogar, pois o Bjorkman ficou muitas horas na quadra estes dois dias, jogou dez sets." E se o assunto é entusiasmo, o rosto de André Sá refletia felicidade. Depois de ter perdido um jogo equilibrado com Bjorkman nas simples, recuperou-se na dupla. "Acho que jogamos bem, especialmente no quarto e no quinto set, pisamos forte no acelerador.? Recorde - Embora o radar da quadra de Helnsingborg tenha mostrado um saque de Guga na velocidade de 223 km/h, o que seria um recorde para o brasileiro, a marca não deverá ser confirmada. Técnicos da tevê inglesa, Sky, responsável pelo equipamento, disseram que o radar não estava funcionando bem e repetidas vezes marcou velocidades erradas.