Brasil x Austrália foi o único empate O confronto entre Brasil e Austrália foi o único que terminou empatado, encerrado o primeiro dia das quartas-de-final da Copa Davis. Com isso, a decisão para saber quem vai à semifinal só acontecerá no domingo. As outras três vagas podem ser decididas neste sábado, nos respectivos jogos de duplas, já que Suécia, França e Holanda fizeram 2 a 0 nos adversários, Rússia, Suíça e Alemanha. Os franceses foram os únicos a vencer fora de casa. Em Neuchatel, na Suíça, Arnaud Clement superou Marc Rosset numa equilibrada partida que terminou em 3 sets a 2, com parciais de 6-3, 3-6, 7-6 (7-4), 6-7 (6-8) e 15-13. Nicolas Escude consolidou a vantagem com um 3 a 1 sobre Roger Federer, com parciais de 6-4, 6-7 (1-7), 6-3 e 6-4. Em Malmoe, na Suécia, Thomas Johansson venceu Yevgueni Kafelnikov por 3 sets a 2, com parciais de 6-4, 1-6, 7-6 (12-10), 3-6, 6-2. Magnus Norman teve menos trabalho. Derrotou Mijail Youzhy por 2 a 1, com 7-6 (11-9), 6-4 e 6-2. Na Holanda, Jan Siemerink fez 3 a 1 em Nicolas Kiefern, 6-3,7-6 (7-5), 3-6 e 6-3, enquanto Raemon Sluiter ganhou de David Prinosil por 3 a 0: 6-1, 6-3 e 7-6 (7-3).