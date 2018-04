Brasil x Peru na Davis termina 4 a 1 O Brasil tomou uma surra do Peru, ao perder por 4 a 1, em confronto disputado em Brasília, e caiu para a Terceira Divisão da Copa Davis. Apesar do péssimo resultado, o assunto neste fim de semana no Distrito Federal foi a política no tênis. O atual presidente da Confederação Brasileira de Tênis (CBT), Nelson Nastas, responsável pelo boicote dos principais jogadores, deve apoiar para tomar seu lugar José Farani, dono da Academia de Tênis de Brasília, local dos jogos entre Brasil e Peru. A candidatura oficial de Farani só não foi feita ainda, em razão dele estar passando por problemas de saúde. Seu nome é bastante conhecido em Brasília, pois é o dono de um dos mais luxuosos resorts do Distrito Federal. Nelson Nastas, em comunicado, informou que esta semana estará atento a estudos de informe do Tribunal de Contas da União - que o estaria proibindo de fazer uso de verba da Lei Agnelo Piva - e da necessidade de realização de uma assembléia para prestação de contas até 30 de setembro. Nastas foi procurado pelo Estado, através de sua assessoria de imprensa e de seus diretores, mas não se pronunciou ainda. Na quadra, o time brasileiro, que perdeu as duas partidas de simples na sexta-feira e a de duplas no sábado, marcou seu único ponto, justamente no último jogo. Leonardo Kirche ganhou de Mauricio Ethecu por 6/2 e 6/1, e um pouco antes Alessandro Camarço perdeu para Mathias Silva por 6/4, 3/6 e 6/4. Ainda esta semana, o Brasil vai conhecer seus adversários de Grupo II da Copa Davis de 2005, em sorteio que será realizado na quinta-feira. Países que estarão nesta chave são Bahamas, Jamaica, Cuba, Uruguai e Haiti, entre outros que ainda estão sendo definidos. Estréia - Em Bangkok, Flávio Saretta faz sua estréia no ATP Tour de US$ 520 mil em prêmios, jogando diante do indiano Prakash Amritraj, enquanto Ricardo Mello joga em Xangai, com o austríaco Alexander Peya. Mello só estréia na quarta-feira e aproveitou o domingo para ver de perto da vitória de Rubinho no GP de Fórmula 1.