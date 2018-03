Brasileira surpreende Kournikova Faltou pouco para que a preparação da russa Anna Kournikova para a disputa de Roland Garros, no fim do mês, começasse com uma derrota. Nesta quinta-feira, no Torneio de Sea Island, na primeira partida depois de um mês de recuperação de um estiramento muscular na perna esquerda, Kournikova sofreu diante da brasileira Nanda Alves, que tinha o jogo nas mãos e teve de desistir por causa de cãibras. Nanda venceu o primeiro set por 6/4. Ganhava o segundo por 4/1 quando começou a sentir dores na perna esquerda. Recebeu atendimento na quadra e retornou ao jogo, mas perdeu a série por 6/4. Antes do início do terceiro set, voltou a receber atendimento de um fisioterapeuta. Depois, sem conseguir dar mais um passo na quadra, abandonou quando perdia por 0/3. Seja pela longa ausência, seja pelo bom jogo de Nanda, Kournikova parecia nervosa, nesta quinta-feira. Cometeu sete duplas faltas, discutiu várias vezes com os juizes de linha e foi irônica ao receber uma advertência por ultrapassar o limite de tempo para o saque: "Que medo!" Já Nanda disse que chorou muito "de dor e de raiva". "Senti que o jogo estava na minha mão e não conseguia mais nem andar na quadra."