Brasileiras avançam em Campos do Jordão Com poucas chances de jogar em casa, as tenistas brasileiras estão aproveitando bem a disputa do torneio de Campos do Jordão para ganhar pontos no ranking mundial e, especialmente, confiança na carreira. Sete tenistas do País já estão na segunda rodada do Credicard Tennis Cup, com US$ 25 mil em prêmios e pontos para o ranking da WTA. As classificadas são Nanda Alves, Carla Tiene e Letícia Sobral (as três mais experientes), além das novatas Jennifer Widjaja, Teliana Pereira e Fernanda Hermenegildo. Também passou a veterana Dadá Vieira, com 32 anos, que se diz aposentada, mas ainda costuma arriscar umas raquetadas. A partir de agora, todas terão testes bem mais difíceis pela frente. Até mesmo a número 1 do Brasil e cabeça-de-chave número 2 do torneio, a catarinense Nanda Alves, vai precisar ter cuidado. Joga com outra brasileira, Jennifer Widjaja, uma tenista de apenas 16 anos, mas muito consistente e de uma raça invejável. Entre as outras, Fernanda Hermenegildo - campeã brasileira de 18 anos - joga com a principal favorita ao título, a holandesa Seda Noorlander. Dadá Vieira - que diz ter entrado no torneio por brincadeira: "Estava de férias em Campos" - agora terá de levar tudo a sério. Joga com a alemã Verena Beller com chances de seguir na competição. Teliana Pereira, que ganhou convite da organização - wild card -, pega a portuguesa Frederica Piedade. Carla Tiene duela com a alemã Annette Koub e Letícia Sobral enfrenta Anca Anastasu, da África do Sul. Nos jogos desta terça-feira, no Tênis Clube de Campos do Jordão, Nanda Alves ganhou de Jessica Weyreuter (ARG) por 6/1 e 6/1, Widjaja derrotou Caroline Olmo (ARG) por 6/4, 4/6 e 6/0, Teliana Pereira venceu a compatriota Marcela Evangelista por 6/2 e 6/4 e Dadá Vieira superou Marina Caiazzo (FRA) por 6/1 e 6/4. Carla Tiene e Leticia Sobral já haviam garantido na segunda-feira a classificação para a segunda rodada.