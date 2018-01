Brasileiras esperam sorteio da Fed Cup As tenistas brasileiras que disputam a Fed Cup, versão feminina da Copa Davis, conhecerão na quinta-feira as adversárias nos playoffs do Grupo Mundial da competição. Será a primeira vez que a equipe brasileira - composta por Maria Fernanda Alves, 258ª do mundo; Bruna Colósio, 381ª; Joana Cortez, 397ª, e Carla Tiene, 442ª - disputará a fase de acesso à elite do torneio. O sorteio será na sede da Federação Internacional de Tênis (ITF), em Londres. Os confrontos dos playoffs, ainda sem local definido, serão em 19 e 20 de julho. A equipe brasileira obteve no sábado, na Sociedade Hípica de Campinas, a classificação inédita para a próxima fase, ao terminar invicta sua participação no Grupo Americano, batendo Paraguai, El Salvador, Cuba e México. "Agora é esperar o sorteio. Tivemos uma boa participação no Grupo Americano e isso serviu para nos motivar. Sabemos que estamos no caminho certo. Independentemente do adversário, esperamos repetir o desempenho que tivemos em Campinas", declarou Andréa "Dadá" Vieira, capitã do Brasil. No Grupo Americano, além do Brasil, o Canadá se classificou. Nos outros grupos alcançaram os playoffs Indonésia e Japão pela Ásia/Oceânia; e Hungria, Israel, África do Sul e Suíça pela Europa/África. Essas oito equipes disputarão os playoffs com as outras oito que foram derrotadas na primeira rodada do Grupo Mundial: Argentina, República Checa, Suécia, Áustria, Alemanha, Croácia, Austrália e Colômbia.