Brasileiras são eliminadas na Bahia As tenistas do País se deram mal no primeiro dia do qualifying do Brasil Open, neste sábado, na Costa do Sauípe. Vanessa Menga e Maria Fernanda Alves foram eliminadas por 2 sets a 0 e estão fora do torneio. A paulista Menga, 362o. do ranking mundial, caiu diante da norte-americana Tiffany Dabek (327o. do mundo) por 7/5 e 6/3, em jogo que durou 1 hora e 30 minutos. Já a catarinense Alves (386a. do ranking) perdeu para Liga Dekmeijere (528o.), da Letônia, por 6/3 e 6/2.