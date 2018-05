Brasileiras se despedem da Fed Cup com tranquila vitória sobre o México

No saibro de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, Paula Gonçalves derrotou Renata Zarazua por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2. Na sequência, Gabriela Cé bateu Ana Sofia Sanchez. A brasileira fez 6/1 no primeiro set e vencia o segundo por 3 a 0 quando a adversária desistiu da partida.

Depois de três temporadas seguidas chegando à final do Zonal Americano da Fed Cup - vencendo uma delas -, as brasileiras se despediram ainda na fase de grupos da edição de 2016 com uma derrota por 2 a 1 para a Argentina, na última rodada do Grupo B. As argentinas lutarão por vaga na repescagem para o Grupo Mundial II, a segunda divisão do torneio.