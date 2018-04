Brasileiras têm duelo no tênis Um jogo disputadíssimo. Assim foi hoje o primeiro confronto entre brasileiras no Aberto de Tênis de Saltillo, no México. No final, a paulista Carla Tiene levou a melhor e avançou às oitavas- de-final vencendo sua compatriota Marcela Evangelista com parciais de 7/6 6/7 2/6. Carla enfrenta agora outra velha conhecida, a carioca Letícia Sobral, que assistiu a partida inteira e pode analisar bem o jogo de sua próxima adversária. ?A partida foi longa e decidida nos detalhes, espero que esse algo mais fique do meu lado, comenta Letícia que enfrenta Carla amanhã a partir das 10 horas.