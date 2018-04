Brasileiro avança à final juvenil do Aberto da Austrália Justamente no dia em que completou 17 anos de idade, o brasileiro Tiago Fernandes garantiu vaga na final do torneio de simples juvenil do Aberto da Austrália. O tenista obteve o feito ao vencer o francês Gianni Minara, segundo cabeça de chave, com parciais de 4/6, 7/6 e 6/2.