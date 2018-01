Brasileiro chega à final de challenger O brasileiro Marcos Daniel derrotou, nesta sexta-feira, o espanhol Fernando Vicente (cabeça-de-chave número 1) por 2 sets a 1 - com parciais de 7/5, 6/2 e 6/3 - e avançou à final do Challenger de Sevilha, na Espanha, que distribui cerca de 30 mil euros e pontos para o ranking da ATP. Na decisão, neste sábado, o brasileiro terá pela frente o austríaco Marco Mirnegg, que superou o alemão Denis Gremelmayr também por 2 sets a 1. Atualmente, Marcos Daniel ocupa a 154.ª posição no ranking de entradas da ATP e é o quarto melhor tenista brasileiro da lista.