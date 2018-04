Brasileiro é campeão juvenil do Aberto da Austrália

O alagoano Tiago Fernandes, de 17 anos, se sagrou campeão juvenil do Aberto da Austrália neste sábado. O título histórico foi alcançado com a vitória sobre o australiano Sean Berman, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3, na decisão do primeiro Grand Slam da temporada.

Com a conquista, o brasileiro se igualou a Gustavo Kuerten, Maria Esther Bueno (simples e duplas) e Thomaz Koch (duplas mistas), que também já faturaram um torneio deste nível. O último a levantar o troféu foi Kuerten, em 2001, ao levar o tricampeonato de Roland Garros.

Fernandes, que completou 17 anos há dois dias, se tornou também o segundo brasileiro a vencer na Austrália. Somente Maria Esther havia sido campeã em Melbourne, em 1960, nas duplas. O alagoano foi ainda o primeiro brasileiro a levantar o troféu no juvenil.

"É um Grand Slam, e eu estou muito feliz por ser o campeão", comemorou o tenista, que foi comparado à Gustavo Kuerten pela imprensa estrangeira. Para alcançar tal feito, Fernandes precisou reagir no início do jogo deste sábado, após estar perdendo por 2 games a 0. O brasileiro virou para 3 a 2 e aproveitou os erros do adversário para vencer a primeira parcial.

No segundo set, o alagoano abriu vantagem no começo, ao fazer 3 a 0. Na sequência, chegou a perder o saque, mas se recompôs e faturou a parcial, fechando a partida após 1h50min.