Brasileiro é eliminado no Visa Open O brasileiro Júlio Silva, número 241 do mundo, foi derrotado pelo peruano Ivan Miranda por 2 sets a 1, com parciais 6/3, 2/6 e 6/3, nas oitavas-de-final do Visa Tennis Open, disputado no Clube Paineiras, em São Paulo. Agora, Miranda, 165º colocado no ranking, irá enfrentar o único tenista do País que ainda está no torneio, Francisco Costa.