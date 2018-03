Brasileiro enfrenta alemão em Campos O tenista brasileiro Ricardo Mello irá enfrentar o alemão Maximilian Abel neste domingo na final do Torneio de Campos do Jordão, no interior de São Paulo. Ricardo Mello contou com a sorte na semifinal disputada neste sábado. Depois de ter vencido o primeiro set por 7/5 e estar ganhando o segundo por 4 a 1, ele foi favorecido pelo abondono do tailandês Danai Udomchoke, que sentiu uma contusão e abandonou o jogo. Já o alemão Maximilian Abel teve mais trabalho, mas eliminou o também brasileiro Thiago Alves na semifinal. Ganhou por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/1) e 7/6 (7/4).