Brasileiro lidera ranking de Entradas O tenista brasileiro Gustavo Kuerten garantiu nesta semana a liderança do ranking de Entradas da ATP - que leva em conta o desempenho nas últimas 52 semanas. Guga lidera com 4.005 pontos, contra 3.615 do australiano Lleyton Hewitt, o segundo colocado. O norte-americano Andre Agassi é o terceiro (3.515 pontos) e o espanhol Juan Carlos Ferrero é o quarto, com 3.005. Veja os 10 melhores do ranking de Entradas. Entre parênteses, a posição do tenista na semana anterior: 1. (1) Gustavo Kuerten (BRA) 4.005 pontos 2. (3) Lleyton Hewitt (AUS) 3.615 3. (2) Andre Agassi (EUA) 3.515 4. (5) Juan Carlos Ferrero (ESP) 3.005 5. (4) Patrick Rafter (AUS) 2.985 6. (6) Yevgeny Kafelnikov (RUS) 2.845 7. (8) Sebastien Grosjean (FRA) 2.500 8. (7) Marat Safin (RUS) 2.435 9. (11) Tommy Haas (ALE) 2.285 10. (9) Tim Henman (ING) 2.215