Brasileiro na final do Banana Bowl O Brasil está na final do Banana Bowl, um dos mais importantes torneios juvenis do tênis mundial. O gaúcho Franco Ferreiro derrotou o uruguaio Marcel Felda, por 6/2 e 6/2, e neste sábado, a partir das 11 horas, em São Paulo, enfrenta o número 1 do ranking da categoria, o argentino Brian Dabul, que superou o romeno Horia Tecau por 6/4 e 7/6 (7/3).