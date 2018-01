Brasileiro perde para Federer na Ásia Até que Marcos Daniel fez bonito na sua partida diante de Roger Federer, nesta quarta-feira, pela primeira rodada do ATP Tour da Tailândia. Mesmo numa quadra rápida, de carpete, o tenista brasileiro conseguiu equilibrar o jogo, chegou a quebrar por uma vez o serviço do número 1 do mundo, e acabou perdendo em dois sets apertados, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/4. O gaúcho Marcos Daniel, de 27 anos, está num bom momento de sua carreira. Ocupa a posição de número 133 da ATP, a sua melhor classificação, e diante de Federer mostrou garra e determinação para conseguir uma quebra de serviço no 5 a 6 do primeiro set e forçar a decisão no tie break. O suíço, porém, liderou o desempate com certa tranqüilidade para vencer também o segundo set com apenas uma quebra de serviço a seu favor. Federer defende o título em Bangkok e busca o 11.º troféu da temporada. Está agora há 26 partidas sem perder. Sua última derrota foi na semifinais de Roland Garros para o espanhol Rafael Nadal. Também fazendo sua estréia, o australiano Lleyton Hewitt passou pela mesma situação de Federer. O cabeça-de-chave número 2 bateu o checo Lukas Dlouhy por 2 sets a 1 - com parciais de 6/3, 3/6 e 7/5. Em outros resultados desta quarta, o alemão Tommy Haas derrotou o geórgio Irakli Labadze por 2 sets a 1 (6/3, 4/6 e 6/4), o norte-americano Robby Ginepri passou pelo francês Nicolas Thomann por 2 a 0 - parciais de 6/3 e 7/6 (7/4) - e o peruano Luis Horna eliminou o checo Ivo Minar por 2 a 1 - parciais de 4/6, 7/6 (8/6) e 6/4.