Brasileiro tenta ser diretor da ITF O presidente da Confederação Brasileira de Tênis (CBT), Nelson Nastás, está em campanha para ser um dos 12 diretores-executivos da ITF - a Federação Internacional de Tênis. Sua chance é grande. A eleição, marcada para setembro, pela primeira pela primeira vez será realizada no Rio de Janeiro, durante a assembléia anual da entidade, que tem sede em Londres, na Inglaterra. Ele já faz parte do Comitê da Copa Davis. O dirigente brasileiro quer a vaga de representante da América do Sul na ITF, que há 16 anos está com o argentino Eduardo Moliné. Além da diretoria executiva, o italiano Francesco Ricci Bitti será candidato para mais quatro anos de mandato na presidência. "A importância dessa assembléia é grande justamente por causa da eleição. Virão ao Brasil cerca de 200 representantes de países filiados à ITF", afirmou Nelson Nastás. A ITF organiza a Copa Davis e a Federation Cup, divide a organização dos torneios do Grand Slam (Aberto da Austrália, Roland Garros, Wimbledon e Aberto dos Estados Unidos) com a ATP (Associação dos Tenistas Profissionais) e a WTA (Associação Feminina de Tênis), além de cuidar da carreira dos juvenis. Nelson Nastás foi eleito pela primeira vez para a presidência da CBT em 1994. É o 13º dirigente desde quando a entidade foi fundada, em 1955, e seu mandato vai até 2004.