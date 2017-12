Brasileiro vai às quartas no Visa Open Embalado pela vitória na estréia diante de Flávio Saretta, o gaúcho Francisco Costa, número 273 do ranking mundial, avançou um pouco mais no Visa Tennis Open. Nesta quinta-feira, ele derrotou o argentino Juan Pablo Guzman, 218º do mundo, em outro jogo muito disputado e marcou 2 sets a 1, parciais de 6/3, 4/6 e 6/4. Costa é, por enquanto, o único brasileiro garantido nas quartas-de-final do torneio. Depois das eliminações de André Sá, Flávio Saretta Alexandre Simoni, ele passou a ser a grande esperança para que o título da competição fique em casa. Agora, espera a definição do duelo entre o paulista Júlio Silva e o peruano Ivan Miranda para conhecer seu próximo adversário. MARCOS DANIEL - Já o gaúcho Marcos Daniel, número 235 do ranking, lutou como pôde, desperdiçou chances diante do 85º do mundo, mas parou nas oitavas-de-final, ao cair diante do peruano Luis Horna, terceiro maior favorito, por 6/7 (1/7) 2/6. Horna enfrentará nas quartas Mariano Puerta, cabeça-de-chave número 5, que se saiu melhor no duelo argentino contra o quali Mariano Hood e marcou 7/6 (7/5) e 6/3. Outro tenista que garantiu vaga na próxima fase do challenger foi o argentino Mariano Puerta, que bateu seu conterrâneo, Mariano Hood, por 7/6 (5) 6/2.