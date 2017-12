Tenistas brasileiros abrem temporada na Índia, Catar e Austrália

Os tenistas brasileiros terão pouco tempo para curtir as festas de fim de ano. Os principais atletas do País vão estrear na temporada 2018 logo nos primeiros dias de janeiro. Eles vão competir na Índia, no Catar e também na Austrália, em preparação para o primeiro Grand Slam da temporada, que será disputado em Melbourne.

+ Bellucci vai se aperfeiçoar nos EUA para se recolocar entre os melhores

O duplista Marcelo Demoliner deve ser o primeiro a entrar em quadra em 2018. Atual 34.º do ranking, ele competirá no ATP 250 de Brisbane. O torneio australiano tem início ainda nesta temporada, no último dia do ano, 31. O brasileiro, portanto, pode abrir 2018 literalmente em quadra, jogando no dia 1º.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Bruno Soares, outro duplista de destaque do Brasil, também estreará na primeira semana do próximo ano. Décimo colocado do ranking, o parceiro do escocês Jamie Murray jogará o ATP 250 de Doha, no Catar. Essa competição tem premiação de US$ 1,4 milhão, o equivalente a R$ 4,6 milhões. Brisbane paga US$ 894 mil ou R$ 2,9 milhões.

Melo. Atual número 1 do mundo nas duplas, Marcelo Melo só abrirá a temporada na segunda semana de 2018. Ele e o polonês Lukasz Kubot vão disputar o ATP 250 de Sydney, em preparação direta para o Aberto da Austrália, que terá início no dia 15. É o primeiro Grand Slam do ano.

Entre os tenistas de simples, Rogério Dutra Silva e Thiago Monteiro estrearão na temporada no mesmo torneio. Eles vão competir no ATP 250 de Pune, na Índia, logo na primeira semana de 2018. Rogerinho é o atual número 1 do País e o 101.º do mundo. Ele está à espera de desistências para entrar direto na chave principal do primeiro Grand Slam da temporada. Monteiro, assim como Thomaz Bellucci, terá de disputar necessariamente o qualifying.

Já Beatriz Haddad Maia, número 1 do Brasil no feminino, começará 2018 jogando em Auckland, na Nova Zelândia, também na primeira semana do ano. Bia, 71.ª do ranking atualmente, já está garantida na chave principal do Aberto da Austrália. /F.R.M.