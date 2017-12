Brasileiros aproveitam a chance no tênis Num cenário em que o encanto da natureza domina, um sol de rachar e uma brisa marinha que Deus mandou, a 5.ª etapa da Copa Petrobras na praia de Atalaia, em Aracaju, cumpre seu papel. Jovens talentos do tênis brasileiro aproveitam a chance de uma competição no Brasil para marcar seus primeiros pontos no concorrido ranking da ATP. Este é o caso de Luís Henrique Granjeiro, que se transformou no destaque do dia numa competição que tem Flávio Saretta ou Nicolas Lapentti - ex número 18 do mundo - justamente pelo fato de ter conquistado seus primeiros pontos no circuito profissional. "Este é o dia mais feliz da minha vida", disse a revelação brasileira Granjeiro, que entrou no torneio como wild card (convidado) e marcou seis pontos na vitória sobre Henrique Pinto e Silva por 7/5, 5/7 e 6/3. Esta etapa da Copa Petrobras começou com 13 brasileiros na disputa e com a esperança de o Brasil conquistar o primeiro título da série latino americana de challengers. Alguns já passaram para a segunda rodada, como Júlio Silva, que superou o argentino Ignacio King por 6/4 e 6/2, juntando-se a outros que haviam vencido na rodada de abertura, como Franco Ferreiro (ganhou de Raony Carvalho por 6/2 e 6/3 e Marcelo Melo (de Rafael Millon por 6/1 e 6/3). Flávio Saretta, um dos principais favoritos ao título, iria fazer sua estréia diante do argentino Brian Dabul. A mesma sorte não teve Francisco Costa. Num jogo disputado sob o sol do meio dia, o tenista gaúcho desperdiçou dois match points e acabou perdendo para o espanhol Santiago Ventura por 4/6, 7/6 (7/5) e 6/3. Enquanto Lucas Engel caiu diante do alemão Frank Moser por 6/3 e 6/1 e André Ghem para o argentino Carlos Berloq por 6/3 e 6/4.