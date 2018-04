Brasileiros avançam na chave de duplas em New Haven

As duplas brasileiras não decepcionaram e avançaram com tranquilidade nesta quarta-feira no Torneio de New Haven, nos Estados Unidos. André Sá e Marcelo Melo estrearam com vitória na competição, enquanto Bruno Soares, ao lado de Kevin Ullyett, do Zimbábue, alcançou as quartas de final.

Melo e Sá bateram a parceria formada pelo australiano Stephen Huss e pelo britânico Ross Hutchins por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3. A dupla, que voltou a atuar junta após se separar em Cincinnati, vai enfrentar nas oitavas de final a dupla cabeça de chave número três, do checo Frantisek Cermak e do eslovaco Michal Mertinak.

Já Soares e Ullyett passaram pelos franceses Jeremy Chardy e Fabrice Santoro por 2 a 0, com parciais de 6/1 e 7/6 (7/3). A dupla do brasileiro não teve problemas para avançar na competição ao obter quatro quebras de saque e fechar o jogo após somente 58 minutos.